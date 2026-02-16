Ferien(spaß)Seminar für Aktive in der Jugendarbeit

SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt lädt am Samstag, den 14. März 2026, zu einem kostenfreien Seminar für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende ein, die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Gemeinden organisieren. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr werden im Karl-Beck-Haus in Reichmannshausen wertvolle Impulse zur Organisation, zur Aufsichtspflicht sowie zur kreativen Themenumsetzung vermittelt.

Das Angebot richtet sich an alle Beteiligten des örtlichen „Ferienspaßes“ oder anderer gemeindlicher Einrichtungen. Gemeinsam mit dem Spielpädagogen Bernd Bullnheimer lernen die Teilnehmenden, wie sie ihre Angebote spannend gestalten können, wobei die Verpflegung während der Schulung inklusive ist. Anmeldungen für das Ferien(spaß)Seminar sind ab dem 26. Februar online unter www.landkreis-schweinfurt.de/koja-veranstaltungen möglich.