Ferienzeit ist Entdeckerzeit: Spannende Tagesausflüge für Groß und Klein in den Haßbergen
DEUTSCHER BURGENWINKEL – Nach regnerischen Tagen kehrt der Sommer zurück und lädt zu Familienausflügen in der Region des Deutschen Burgenwinkels ein. Mit dem Burgenwinkel-Express, der an Sonn- und Feiertagen verkehrt, lassen sich die Ausflugsziele Königsberg, Burgpreppach, Altenstein und Ebern entspannt und umweltfreundlich erreichen. Der Bus macht den Tagesausflug zu einem abwechslungsreichen und stressfreien Erlebnis für Groß und Klein.
Königsberg – Natur und Abenteuer
Der erste Halt des Burgenwinkel-Expresses ist Königsberg. Hier können Familien den „Natour“-Erlebnispfad erkunden, auf dem sie spielerisch etwas über die Natur lernen und sich an verschiedenen Stationen ausprobieren können. Direkt nebenan lädt ein großer Waldspielplatz zum Toben ein. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt die Burgruine Königsberg, wo kleine Entdecker auf den Mauern herumklettern und die Aussicht auf die Haßberge und die Rhön genießen können. Wer eine Pause benötigt, kann in der Schlossberg Gaststätte einkehren.
Burgpreppach – Spaß auf dem Kugelbahnweg
In Burgpreppach wartet ein besonderes Highlight: der neue Kugelbahnweg. Auf einer rund vier Kilometer langen, kinderwagentauglichen Strecke finden sich mehrere liebevoll gestaltete Kugelbahn-Stationen. Entlang des Weges gibt es zudem schöne Ausblicke und Sehenswürdigkeiten wie das Burgpreppacher Schloss.
Altenstein – Das Herz des Burgenwinkels
Der nächste Halt ist die Burgruine Altenstein. Hier befindet sich das Burgeninformationszentrum, das als Herzstück des Deutschen Burgenwinkels gilt. Familien können in 14 interaktiven Stationen und durch spannende Burggeschichten in die Welt des Mittelalters eintauchen. Die Burgruine bietet außerdem eine außergewöhnliche Aussicht über das Tal.
Ebern – Abenteuer und Abkühlung
Zum Abschluss führt die Tour nach Ebern. Hier können Familien auf dem Erlebnisweg „Mit Rosi der Natur auf der Spur“ an 14 Info-Stationen spannende Fakten über Tiere und Pflanzen entdecken. Am ehemaligen Standortübungsplatz der Kaserne können mit einem Stempelflyer Prägestempel gesammelt werden. Wer alle Stempel in der Tourist-Information vorzeigt, erhält eine kleine Belohnung. Zur Abkühlung lädt das Eberner Freibad ein.
Nach einem erlebnisreichen Tag bringt der Burgenwinkel-Express alle Besucher bequem zurück nach Haßfurt.
