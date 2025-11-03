Fernwärme für Schweinfurt: Stadtwerke laden Hauseigentümer zur Informationsveranstaltung ein
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt laden alle Hauseigentümer zu einer kostenfreien Online-Informationsveranstaltung zum Thema Fernwärme als zukunftssichere und klimaneutrale Heizlösung ein. Angesichts der gesetzlichen Vorgaben wie dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) bietet Fernwärme eine effiziente Lösung für die Wärmewende.
Die Veranstaltung findet statt am:
- Datum: 13. November 2025
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
Fernwärme in Schweinfurt:
Das Fernwärmenetz der Stadtwerke versorgt bereits rund $5.000$ Haushalte mit jährlich über $90$ Millionen Kilowattstunden Wärme und ermöglicht eine jährliche $text{CO}_2$-Einsparung von rund $14$ Millionen Kilogramm. Mit einem Primärenergiefaktor von $0,22$ erfüllt Fernwärme die aktuellen gesetzlichen Anforderungen besonders klimafreundlich.
Vorteile für Hauseigentümer:
Ein Fernwärmeanschluss bietet zahlreiche Vorteile:
- Aktiver Beitrag zum Klimaschutz und Einhaltung von Gesetzen.
- Komfortable und wartungsarme Wärmeversorgung.
- Raumgewinn durch Wegfall von Heizkessel und Brennstofflager.
- Möglichkeit zur Nutzung attraktiver Förderprogramme.
- Zukunftssicherheit und potenzielle Wertsteigerung der Immobilie.
Die kostenfreie Online-Informationsveranstaltung richtet sich an alle, die sich über die Vorteile, technischen Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten eines Fernwärmeanschlusses informieren möchten.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.stadtwerke-sw.de/events
