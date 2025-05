Festgottesdienst und Prozession beim Kreuzfest in Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Die Pfarrgemeinde Grafenrheinfeld feierte am vergangenen Sonntag ein feierliches Kreuzfest, das Patrozinium der Kirche „Kreuzauffindung“.

Zahlreiche Gemeindemitglieder kamen zusammen, um den Festgottesdienst zu feiern und anschließend an einer Prozession durch den Ort teilzunehmen. Das Kreuzfest erinnert an die Legende der heiligen Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, die um 325 n. Chr. im Heiligen Land das Kreuz Jesu Christi gefunden haben soll. Ein kleiner Teil dieser Kreuzreliquie, ein sogenannter „Kreuzpartikel“, wird bis heute in Grafenrheinfeld aufbewahrt, was dem Patrozinium eine besondere Bedeutung verleiht.

Der Festtag begann mit dem Spiel der Turmbläser vom Kirchturm, deren feierliche Klänge viele Menschen bereits vor dem Gottesdienst auf den besonderen Tag einstimmten. Der anschließende Festgottesdienst in der vollbesetzten Kirche wurde von den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine begleitet, die der Feier einen würdigen Rahmen verliehen. Die Teilnahme war groß und die Stimmung von Gemeinschaft getragen.

Nach dem Gottesdienst zog eine Prozession durch die Bühlstraße und die Schulgasse, begleitet von Kreuz, liturgischen Zeichen, Gebeten und Gesang. Auch hier waren die Vereinsfahnen präsent, ein Zeichen der Verbundenheit von Kirche und Gemeinde.

Das Kreuzfest in Grafenrheinfeld zeigte erneut die Lebendigkeit des Glaubens und das harmonische Zusammenwirken von Tradition, Musik und Gemeinschaft.