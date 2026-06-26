Festival „Mode.Bewusst.Sein“: Nachhaltiger Kleiderkonsum in Würzburg
WÜRZBURG – Was steckt hinter unserem täglichen Outfit? Das Festival „Mode.Bewusst.Sein“ lädt am 27. Juni 2026 dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen der globalen Textilindustrie zu werfen und den eigenen Kleidungskonsum neu zu entdecken.
Die Veranstaltung, organisiert von Fashion Revolution Würzburg gemeinsam mit der Umweltstation und der Agenda 21-Koordinationsstelle der Stadt Würzburg, beleuchtet die gesamte Lebensgeschichte unserer Kleidung – vom Baumwollfeld über die Produktion bis hin zur Entsorgung.
Das Ziel: Bewusster Konsum ohne Verzicht
Das Festival möchte keinen Druck ausüben, sondern inspirieren. Die Veranstalter betonen: „Mode ist etwas sehr Persönliches – aber ihre Auswirkungen sind global. Wir möchten zeigen, dass jede Entscheidung im Kleiderschrank zählt und dass nachhaltiger Konsum kein Verzicht sein muss, sondern neue Möglichkeiten eröffnet.“
Programm und Mitmachaktionen
Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Infoständen, Kleidertausch-Möglichkeiten und praktischen Impulsen. An interaktiven Stationen können unter anderem folgende Fragen erkundet werden:
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Herkunft: Welchen Preis zahlen Mensch und Umwelt für unsere Materialien?
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Produktionsbedingungen: Unter welchen Umständen wird Kleidung hergestellt?
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Klimaschutz: Welche Rolle spielen globale Lieferketten?
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Langlebigkeit: Tipps zum Reparieren, Pflegen und längeren Nutzen von Kleidung.
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Entsorgung: Was passiert mit aussortierten Kleidungsstücken?
Mitwirkende Experten und Akteure
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Anke Beutel: Aktivistische Unternehmerin und Expertin für nachhaltige Passformen.
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Brauchbar gGmbH: Regionales Sozial- und Umweltunternehmen.
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Weltladen Würzburg: Stationärer Einzelhandel als Vorbild für solidarisches Handeln.
Alle Informationen auf einen Blick
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Wann: Samstag, 27. Juni 2026, von 16:00 bis 21:00 Uhr
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Wo: Umweltstation der Stadt Würzburg, Nigglweg 5
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