Auto IU
Festlich bis fetzig: Bläserklänge in der St.-Johannis-Kirche Schweinfurt zum Michaelistag
SCHWEINFURT – Der Evangelische Posaunenchor Schweinfurt lädt unter der Leitung von Wolfhart Berger am Sonntag, dem 28. September, um 17 Uhr zu einem Konzert in die St.-Johannis-Kirche ein. Die Zuhörer erwartet anspruchsvolle Bläsermusik aus verschiedenen Epochen und Genres.
Das Programm steht unter dem Motto „Alles, was mit Blechblasinstrumenten machbar ist“ und verspricht eine große Vielfalt. Die Musik reicht von barocker Spielmusik über Mendelssohns Motette „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ bis hin zu Spirituals und swingenden Stücken.
Die Veranstaltung wird nicht nur musikalische Höhepunkte bieten, sondern auch durch Gedanken und Reflexionen ergänzt. Die Besucher sind zudem eingeladen, zwischendurch selbst mit einzustimmen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!