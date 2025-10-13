Festnahme am Alten Schlachthof – Mann begeht Hausfriedensbruch in Lost-Place
BAD KISSINGEN – Ein 25-jähriger deutscher Mann hat am Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr den seit Jahren ungenutzten und nicht öffentlichen Alten Schlachthof in der Würzburger Straße, einen sogenannten Lost Place, unerlaubterweise aufgesucht.
Der mit über einem Promille alkoholisierte Abenteurer verschaffte sich Zutritt zum Gebäude und fertigte Videoaufnahmen an. Die alarmierte Bad Kissinger Polizei stellte den Mann im Gebäude und leitete Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch ein.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten von Lost Places, auch wenn diese verfallen sind, eine Straftat darstellen kann und sich Abenteurer dabei nicht nur in Gefahr begeben, sondern auch strafbar machen können. Der 25-Jährige hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.
