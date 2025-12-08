Festnahme nach Callcenterbetrug – Tatverdächtige in Untersuchungshaft

WÜRZBURG/FRAUENLAND U. VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag kam es zu gleich zwei gleichgelagerten Betrugsversuchen durch angebliche Bankmitarbeiter. Eine 28-jährige Frau sowie ein 34-jähriger Mann konnten noch vor Ort festgenommen werden. Sie befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Versuchter Betrug an 88-Jähriger

Am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, wurde die 88-jährige Rentnerin von einem Mann auf ihrem Festnetztelefon anrufen. Der Mann gab sich hierbei als Bankmitarbeiter aus und behauptete, dass von dem Konto der Frau eine Zahlung in Höhe von über 4.000 Euro abgehen solle. Um diese Zahlung zu stornieren, müsse die Rentnerin ihre Bankdaten übermitteln. Während dem Telefonat klingelte eine Frau an der Haustüre des Einfamilienhauses in der Keesburgstraße und gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiterin aus. Die 88-Jährige reagierte absolut richtig und forderte die Frau auf, sich auszuweisen. Daraufhin entfernte die Unbekannte sich fußläufig.

Gleichgelagerter Fall in Veitshöchheim

Nur knapp eine Stunde später, gegen 14:20 Uhr, wurde eine 87-Jährige ebenfalls durch einen vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen. Hier sollte die Rentnerin ihre zurückliegenden Kontodaten abgleichen. Auch während diesem Gespräch klingelte eine Frau an der Haustüre des Wohnanwesens in der Thüngersheimer Straße und drängte sich an der 87-Jährigen vorbei. In den Wohnräumen übernahm die Unbekannte das Telefonat und entfernte sich wenige Minuten später. Kurz darauf stellte die Rentnerin fest, dass ihre EC-Karte entwendet wurde.

Festnahme der angeblichen Bankmitarbeiter

Durch den vorherigen Versuch waren zivile Einsatzkräfte der Polizei bereits informiert und sensibilisiert. Die Beamten konnten einen Pkw dabei beobachten, wie dieser vor dem Wohnanwesen in der Thüngersheimer Straße anhielt, eine Frau ausstieg, in das Haus ging und anschließend wieder in den Pkw zu einem Mann stieg. Noch vor Ort wurden die beiden Personen in dem Fahrzeug, eine 28-jährige Deutsche sowie ein 34-jähriger Deutsch-Iraner festgenommen.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kriminalpolizei die beiden Tatverdächtigen am Freitag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ gegen beide Personen Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges. Die Frau sowie der Mann sitzen bereits in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.