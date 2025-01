Festnahme nach Callcenterbetrug – Tatverdächtiger in U-Haft

SCHWEINFURT – Callcenterbetrüger haben am Donnerstag mit einer bekannten Masche Bargeld und Goldmünzen erbeutet. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei konnte der mutmaßliche Täter kurz nach der Tat festgenommen werden. Am Freitag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

Am Donnerstagnachmittag kontaktierte ein Betrüger eine 46-jährige Frau und schilderte ihr einen angeblichen tödlichen Verkehrsunfall, den ihr Ehemann und ihr Sohn verursacht hätten. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, sei eine hohe Kaution erforderlich. Die Frau glaubte der Geschichte und übergab auf dem Parkplatz der Kunsthalle in Schweinfurt Bargeld sowie hochwertige Goldmünzen an einen vermeintlichen Boten.

Nur kurze Zeit später wurde der Verdächtige, ein 44-jähriger Mann, von einer Polizeistreife am Hauptbahnhof angetroffen und festgenommen. Dabei konnten die Beamten das Bargeld sowie die Goldmünzen sicherstellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Mittätern, führt die zentrale Sachbearbeitungsstelle für Betrugsdelikte bei der Kriminalpolizei Würzburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.