Festnahme nach Diebstahlserie: Bande in Solarparks ausgehoben
DARSTADT UND SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Einem Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei ist die Zerschlagung einer Bande zu verdanken, die für eine umfangreiche Serie von Diebstählen in Solarparks verantwortlich gemacht wird. Nach einer Festnahme auf frischer Tat wurden gegen zehn Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle erlassen.
Festnahme auf frischer Tat
Nach einem Einbruch in einen Solarpark in Darstadt in der Nacht zum Mittwoch, bei dem Kupferkabel im Wert eines sechsstelligen Betrags entwendet wurden, leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Im Bereich Sommerhausen und Winterhausen konnten am Mittwochmorgen insgesamt zehn Männer (im Alter zwischen 19 und 50 Jahren, alle mit rumänischer Staatsangehörigkeit) in ihren Fahrzeugen gestellt und festgenommen werden. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang die Flucht; eine erneute Suche am Donnerstagvormittag blieb ohne Erfolg.
Hintergrund: Umfangreiche Ermittlungen
Die Gruppierung stand bereits seit Wochen unter Beobachtung. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen eine Serie von Diebstählen in Solarparks in Unterfranken, Mittelfranken sowie in Baden-Württemberg begangen zu haben. Der Gesamtschaden der Diebstähle wird nach ersten Schätzungen im unteren siebenstelligen Bereich angesiedelt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelte hierbei zielgerichtet in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Nürnberg und den zuständigen Staatsanwaltschaften.
Untersuchungshaft angeordnet
Die zehn festgenommenen Männer wurden am Mittwoch und Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Gegen alle zehn Beschuldigten wurden Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls erlassen. Sie befinden sich derzeit in Justizvollzugsanstalten.
Hinweis: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die Tatverdächtigen die Unschuldsvermutung.
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