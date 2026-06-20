Festnahme nach Störung einer Polizeikontrolle in Schweinfurt
SCHWEINFURT – In der Nacht zum Freitag störte ein 47-jähriger Mann massiv eine Verkehrskontrolle in der Spitalstraße. Nach einem Platzverweis und Widerstandshandlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle vorlagen.
Sachverhalt
Gegen 23:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Schweinfurter Polizei einen Verkehrsteilnehmer in der Spitalstraße. Ein unbeteiligter Passant begann in der Folge, die Beamten unvermittelt anzupöbeln und die Kontrolle zu stören. Da der 47-Jährige einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurden weitere Unterstützungskräfte sowie Einheiten der Bereitschaftspolizei hinzugezogen.
Festnahme und Widerstand
Als die Beamten den 47-Jährigen kontrollieren wollten, leistete dieser aktiv Widerstand. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle bestanden. Er wurde daraufhin festgenommen und wird im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt.
Ermittlungsverfahren
Neben den bestehenden Haftbefehlen muss sich der Mann nun zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!