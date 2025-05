Festnahme nach Verfolgungsfahrt und Verkehrsunfall

KOBLENZ / WINDHAGEN (A3) / WÜRZBURG – Am heutigen Vormittag, gegen 10:50 Uhr, konnte auf der BAB3 im Bereich Windhagen ein 23-jähriger Mann nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begann die Verfolgungsfahrt, nachdem der Mann in Würzburg unrechtmäßig ein Kraftfahrzeug an sich genommen hatte. Die Verfolgung des Fahrzeugs erstreckte sich von Bayern über Hessen bis nach Rheinland-Pfalz. Im Bereich der A3 (Rastplatz Hambitz) ereignete sich ein Unfall, in den das flüchtende Fahrzeug und drei weitere Fahrzeuge, darunter zwei Polizeifahrzeuge, verwickelt waren. Der Flüchtige konnte am Unfallort festgenommen werden.

Bei dem Unfall wurden nach aktuellem Stand drei Einsatzkräfte leicht verletzt. Weitere unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt.

Die genauen Umstände des Unfalls und der ursprünglichen Tat in Würzburg sind derzeit noch nicht bekannt und können auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt werden, da die Sachverhaltsaufnahme vor Ort noch andauert. Es kann im Bereich des Rastplatzes Hambitz zu Staubildung kommen.