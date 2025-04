Festnahme von drei Juwelierbetrügern

LOHR A.MAIN, FRAMMERSBACH – Am 07.04.2025 begingen zwei unbekannte Männer in mehreren Juweliergeschäften im Landkreis Main-Spessart Betrugshandlungen, indem sie gefälschte Goldschmuckstücke zum Verkauf anboten. Gegen 14:30 Uhr betraten die Männer ein Juweliergeschäft in Lohr a.Main und versuchten, Goldschmuck zu verkaufen. Der Juwelier lehnte jedoch einen Ankauf ab.

Etwa eine Stunde später, gegen 15:30 Uhr, boten die Täter in einem anderen Juweliergeschäft in Lohr a.Main eine Goldhalskette an, die sie für einen angeblichen Wert von 2500 Euro verkaufen wollten. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein sehr gut gemachtes Plagiat einer 585er Goldkette handelte. Das Schmuckstück konnte im ersten Prüfverfahren nicht als Plagiat erkannt werden, weshalb die Männer das gefälschte Schmuckstück für etwa 2000 Euro verkauften. Einer der Täter legte dabei eine gefälschte Aufenthaltsgestattung vor.

Gegen 16:15 Uhr suchten die Täter ein weiteres Juweliergeschäft in Frammersbach auf, wo sie ein gefälschtes Goldarmband im Wert von 900 Euro anboten. Auch dieses Plagiat konnte erst nach einer weiteren Prüfung als solches erkannt werden.

Am darauffolgenden Tag, den 08.04.2025, nahmen die Täter erneut Kontakt mit dem Juweliergeschäft in Frammersbach auf, um weiteren gefälschten Schmuck anzubieten. Währenddessen warteten zwei weitere Täter – der Begleiter eines der Männer und eine Frau – in einem Pkw mit serbischer Zulassung.

Die Polizei Lohr konnte durch zwei Streifenbesatzungen die Täter zeitgleich festnehmen. Bei der Durchsuchung wurden diverse Mobiltelefone, Bargeld im dreistelligen Bereich, weitere Goldschmuckplagiate und eine gefälschte Aufenthaltsgestattung mit falschen Personalien sichergestellt. Wie sich herausstellte, wird einer der Täter bereits durch vier Staatsanwaltschaften gesucht.

Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Täter müssen sich nun wegen mehrfacher Betrugsdelikte und dem Verschaffen falscher amtlicher Ausweise verantworten.