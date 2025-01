Festplatten und iPhone-Zubehör geklaut – Dieb wurde erwischt

GEMÜNDEN A. MAIN, OT LANGENPROZELTEN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montag gegen 11:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann in einem Elektromarkt in der Würzburger Straße beim Diebstahl ertappt.

Das Verkaufspersonal beobachtete, wie der Mann verschiedene Artikel, darunter Festplatten und iPhone-Zubehör, aus den Regalen nahm und in seine Jackentasche steckte.

Als der Mann am Eingangsbereich angesprochen wurde und ihm mitgeteilt wurde, dass die Polizei verständigt wird, versuchte er eine Person zur Seite zu schieben, um zu flüchten. Ein Angestellter konnte ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei fiel ein Teil des Diebesguts im Wert von etwa 850 Euro aus seiner Jacke.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er muss sich nun erneut wegen eines Diebstahldelikts verantworten.