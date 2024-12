Fette Beute: Radarsensoren aus Autos ausgebaut – Täter machen über 40.000 Euro Beute – Zeugen in Kitzingen gesucht

KITZINGEN – OT HOHENFELD – Über 40.000 Euro Schaden verursachten Täter am vergangenen Wochenende durch den Diebstahl von Radarsensoren aus insgesamt 12 Fahrzeugen. Die Diebe machten sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Mainstraße an den Autos zu schaffen und entkamen anschließend unerkannt.

Ein Mitarbeiter des Autohauses bemerkte am Montagmorgen die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Den ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Kitzingen zufolge bauten die Täter zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, fachmännisch die Radarsensoren aus 12 Audi-Fahrzeugen aus. Der Wert der gestohlenen Sensoren übersteigt 40.000 Euro, während der Sachschaden ebenfalls im fünfstelligen Bereich liegt.

Wegen der hohen Schadenssumme hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.