Feuer auf der Terrasse – Schaden im fünfstelligen Bereich

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026
Symbolbild: 2fly4
HAMMELBURG / PFÄFFENHAUSEN – Ein Brand auf der Terrasse eines Anwesens am Lindenberg hat am Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst und zu einem hohen Sachschaden geführt. Gegen 05:45 Uhr brach das Feuer aus, das die Bewohner glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend eigenständig mit Feuerlöschern unter Kontrolle bringen konnten. Die alarmierten Wehren aus Hammelburg, Pfaffenhausen und Untereschenbach übernahmen die abschließenden Nachlöscharbeiten, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Hammelburg wurde das Feuer durch eine Kerze verursacht, die eine 76-jährige Bewohnerin in einem Kunststoffgewächshaus auf der Terrasse aufgestellt hatte. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei weitere Hausbewohner im Alter von 50 und 51 Jahren leichte Verletzungen; sie wurden zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden an der Terrasse und dem Gebäude wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat gegen die Seniorin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

