Feuer im Treppenhaus: Grill im Innenbereich sorgt für Einsatz in Kitzingen
KITZINGEN – Ein kurioser Vorfall hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in der Innenstadt von Kitzingen ausgelöst. Aus einem Mehrfamilienhaus drang starker Rauch, der sich als Folge einer Grillaktion in einer Wohnung herausstellte. Ein Bewohner hatte versucht, in seiner Wohnung zu grillen.
Gegen 18:40 Uhr bemerkten Passanten die starke Rauchentwicklung aus dem Treppenhaus des Anwesens und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Bewohner seinen Grill, auf dem er verschiedene Fleischsorten zubereitete, bereits selbst gelöscht.
Der Mann wurde vom Rettungsdienst kurz untersucht, konnte die Wohnung jedoch unverletzt verlassen. Die Feuerwehr belüftete daraufhin das Treppenhaus, um sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr bestand.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!