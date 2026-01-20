Feuer in einem Schweinfurter Hotel löst Großeinsatz aus – Eine Person über Drehleiter gerettet
SCHWEINFURT – Ein Zimmerbrand in einem Hotel in der Hadergasse hat am späten Freitagabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst und zur Rettung einer schlafenden Person über die Drehleiter geführt. Gegen 22:33 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage Alarm, woraufhin die Feuerwehr Schweinfurt bei ihrem Eintreffen bereits dichten Rauch aus einem Fenster an der Gebäuderückseite feststellte. Durch das schnelle Eingreifen von über 30 Einsatzkräften der Ständigen Wache, der Freiwilligen Feuerwehr und der Werkfeuerwehr SKF konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden.
Während der Löscharbeiten hielten sich die rund 100 Hotelgäste sicherheitshalber im Frühstücksraum des Gebäudes auf. Die betroffene Etage wurde durch den Brand und die Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar, weshalb das Hotelmanagement die dort untergebrachten Gäste kurzfristig auf andere Zimmer verteilen musste. Die über die Drehleiter gerettete Person wurde zur Untersuchung in ein Schweinfurter Krankenhaus transportiert, ernsthafte Verletzungen waren glücklicherweise bei niemandem zu beklagen.
Der Einsatz, an dem neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst und die Polizei mit einem Großaufgebot beteiligt waren, konnte nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen gegen 01:15 Uhr beendet werden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Den entstandenen Sachschaden konnten die Behörden unmittelbar nach dem Vorfall noch nicht beziffern.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!