Feuer in Serverraum in der Hauptbahnhofstraße

SCHWEINFURT – In der vergangenen Nacht wurden die Ständige Wache sowie die Freiwillige Feuerwehr zu einer Brandmeldung in einer technischen Anlage in der Hauptbahnhofstraße alarmiert.

Nach einer Erkundung der Lage stellten die Einsatzkräfte ein Feuer in einem Serverraum fest. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der vorsorglich alarmierte Abrollbehälter mit Sonderlöschmitteln musste nicht zum Einsatz kommen.

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz abgeschlossen.