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Feuerlöscher auf der Talavera versprüht: 15-Jähriger von Polizei gefasst

10. April 2026Letztes Update 10. April 2026
Feuerlöscher auf der Talavera versprüht: 15-Jähriger von Polizei gefasst
Bild von chitsu san auf Pixabay
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WÜRZBURG / ZELLERAU – In der Nacht zum Donnerstag sorgte ein Jugendlicher auf der Talavera für einen Polizeieinsatz. Der 15-Jährige hatte den Inhalt eines Feuerlöschers über einem geparkten Auto entleert und wurde kurz darauf von Beamten gestellt.

Gegen Mitternacht hielten sich zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren im Bereich des teilweise abgebauten Festzelts auf dem Würzburger Festplatz auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendete der ältere der beiden einen dortigen Feuerlöscher und versprühte dessen Inhalt auf einem abgestellten Pkw.

Zeuge reagiert geistesgegenwärtig

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Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Würzburger Polizei die beiden deutschen Staatsangehörigen noch in der Nähe des Tatorts antreffen. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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Rechtliche Konsequenzen

Der 15-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Vorwürfe lauten unter anderem:

  • Sachbeschädigung

  • Missbrauch von Notrufen * Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln

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