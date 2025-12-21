Auto IU

Feuerteufel in Bad Neustadt: Gleich vier brennende Mülltonnen

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Samstag, gegen 07:30 Uhr, stellte ein Fahrradfahrer „An der Linde“ vier brennende Mülltonnen fest. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Der Sachschaden liegt bei rund 900 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)