Feuerteufel in Bad Neustadt: Gleich vier brennende Mülltonnen

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Samstag, gegen 07:30 Uhr, stellte ein Fahrradfahrer „An der Linde“ vier brennende Mülltonnen fest. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Der Sachschaden liegt bei rund 900 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.