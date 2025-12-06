Auto IU

Feuerwehr-Nikoläuse erreichen UKW-Kinderklinik aus luftiger Höhe

Zwölf Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg in Nikolauskostümen und mit Geschenkesäcken seilten sich an der UKW-Kinderklinik und an der Kinderchirurgie ab. Auch über die Drehleiter wurden Geschenke an die kleinen Patientinnen und Patienten des UKW verteilt. Die Aktion fand bereits zum vierten Mal statt. Fotos: UKW / Kim Sammet
WÜRZBURG – Am 6. Dezember 2025 überraschten zwölf Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg die jungen Patienten der Universitäts-Kinderklinik (UKW) mit einer spektakulären Abseilaktion über die Außenfassaden. Als Nikoläuse verkleidet, seilten sie sich unter anderem ab dem 4. Stock über alle Etagen ab, um die Kinder über Balkone und Fenster zu besuchen und ihnen Geschenke zu überreichen.

Die Aktion, bei der teilweise auch die Drehleiter zum Einsatz kam, erstreckte sich über die Stationen der Gebäude D30, D31, C5, C6 und die kinderchirurgische Station O15 des Zentrums für Operative Medizin (ZOM).

Christian Scheder, Organisator und Brandinspektor der Feuerwehr Würzburg, betonte, dass alle Beteiligten die rund zweistündige Aktion ehrenamtlich in ihrer Freizeit durchführten. Der größte Lohn seien die glücklichen Kinder und Familien.

Prof. Dr. Christoph Härtel, Direktor der Kinderklinik, nannte den Besuch der Feuerwehrnikoläuse eine „echte Tradition“ und zeigte sich dankbar für die außergewöhnliche Aktion, die für erstaunte Gesichter und Weihnachtsfreude sorgte.

Sponsoren der Geschenke

Die Geschenke für die jungen Patienten wurden durch die großzügige Unterstützung folgender Sponsoren ermöglicht:

  • Metzler Feuerschutz Waldbüttelbrunn

  • Mahr Feuerwehrbedarf Würzburg

  • 112 Store Rottendorf

  • HZ-Reisen Sommerach

  • Mahler-Reisen Würzburg

  • Kaufland Würzburg (Nürnberger Straße)

  • Bäckerei Kreußer aus Hemmersheim

  • Therapiezentrum Würzburg

