Feuerwehr-Nikoläuse seilten sich an der UKW-Kinderklinik ab

WÜRZBURG – Die Kinderklinik der Universitätsklinik Würzburg (UKW) erlebte am heutigen Nikolaustag eine besondere Überraschung: Neun als Nikoläuse verkleidete Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg seilten sich am Klinikgebäude ab und brachten Weihnachtsfreude in Form von gesponserten Geschenken direkt zu den kleinen Patientinnen und Patienten.

Spektakuläre Aktion für die Kinderklinik

Die Nikolaus-Aktion fand bereits zum dritten Mal statt und sorgte für strahlende Gesichter in den Gebäuden D30, D31, C5 und C6 sowie in der Kinder-Station des Zentrums für Operative Medizin (ZOM). Mit spektakulärer Kletterausrüstung und der Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeugs erreichten die Nikoläuse Fenster und Balkone der Stationen und brachten den Kindern liebevoll gepackte Geschenke. Unterstützt wurde die Aktion von Sponsoren wie dem Rewe Center Höchberg, Selgros Würzburg und weiteren regionalen Unternehmen, die Naschtüten und Kuscheltiere bereitstellten.

„Ein Moment der Freude in einer herausfordernden Zeit“

Mark Berninger, Brandinspektor und Pressesprecher der Feuerwehr Würzburg, erklärte: „Diese Aktion ist unser Geschenk an die Kinder, ihre Familien und die Teams auf den Stationen – ein Moment der Freude in einer herausfordernden Zeit. Die strahlenden Gesichter der Kinder geben uns jedes Jahr aufs Neue die Energie, mit Leidenschaft dabei zu sein.“ Der besondere Einsatz diente zudem als Übung für den Ernstfall.

Würdigung der Geste

Prof. Dr. Christoph Härtel, Direktor der Kinderklinik, hob die Bedeutung der Aktion hervor: „Diese Nikoläuse bringen weit mehr als Geschenke – sie schenken den Kindern Mut, ein Lächeln und ein Stück Unbeschwertheit. Ihr Einsatz ist ein inspirierendes Beispiel für Mitgefühl und Engagement.“

Die Aktion hat sich mittlerweile zu einer Tradition entwickelt und zauberte auch in diesem Jahr eine magische Atmosphäre in den Klinikalltag. Für die Kinder und ihre Familien war der Besuch der schwindelfreien Nikoläuse ein unvergessliches Highlight der Weihnachtszeit.