Feuerwehr rettet zwei Menschen – Scheune in Vollbrand

MAROLDSWEISACH, OT PFAFFENDORF, LKR. HASSBERGE. Am Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Scheune, der auch auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergriff. Die genauen Hintergründe des Brandes sind derzeit noch unklar und werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt untersucht.

Gegen 14:55 Uhr ging die erste Mitteilung ein, dass die Scheune in Pfaffendorf in Vollbrand stehe. Als die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Flammen bereits auf die benachbarten Wohnhäuser ausgebreitet. Zwei Bewohner mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Durch ein Großaufgebot von freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Haßberge, die unter anderem mit zwei Drehleitern im Einsatz waren, konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Während der Löscharbeiten musste die B279 zeitweise vollständig gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und prüft derzeit, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.