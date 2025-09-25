Feuerwehr Unterspiesheim rettet Schafe – Alle Bätzer eingefangen und wohlauf!
UNTERSPIESHEIM – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Rettungskräfte in den nördlichen Bereich von Unterspiesheim gerufen. Rund 15 Schafe waren aus einem eingezäunten Gelände einer Freiflächen-PV-Anlage ausgebüxt. Glücklicherweise konnte die Gefahr, dass die Tiere auf die nahegelegene Bundesstraße 286 laufen, durch das schnelle Eingreifen von Feuerwehr und Schäfer abgewendet werden.
Die besondere Gefahr bei dem Einsatz lag in der unkontrollierten Nähe der Tiere zur B286. Zusätzlich zu den entlaufenen Schafen hatte sich ein Tier in einem Zaun verfangen, was die Situation zusätzlich erschwerte.
Nach kurzer Zeit traf der zuständige Schäfer an der Einsatzstelle ein. Daraufhin wurden alle Tiere in einer gemeinsamen Aktion von Feuerwehr und Schäfer wieder eingefangen. Das im Zaun verfangene Schaf konnte in enger Zusammenarbeit unverletzt befreit werden.
Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Spaziergängern. Diese hatten die Situation richtig eingeschätzt und rechtzeitig einen entsprechenden Notruf abgesetzt.
