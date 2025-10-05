Feuerwehr verhindert Großbrand – Polizei ermittelt
RAUHENEBRACH – Am Freitagabend brach in Waldschwind (Lkr. Haßberge) ein Brand in einer Lüftungsanlage aus. Die örtlichen Feuerwehren konnten die Flammen schnell löschen und so einen Großbrand verhindern.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt in der Belüftungsanlage die Brandursache. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Brand in der Lüftungsanlage wurde gegen 17:15 Uhr gemeldet. Der Abdeckboden der Anlage geriet dabei in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren war der Brand nach kurzer Zeit gelöscht.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei untersucht nun die genaue Brandursache.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!