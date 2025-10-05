Auto IU

Feuerwehr verhindert Großbrand – Polizei ermittelt

5. Oktober 2025
RAUHENEBRACHAm Freitagabend brach in Waldschwind (Lkr. Haßberge) ein Brand in einer Lüftungsanlage aus. Die örtlichen Feuerwehren konnten die Flammen schnell löschen und so einen Großbrand verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt in der Belüftungsanlage die Brandursache. Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand in der Lüftungsanlage wurde gegen 17:15 Uhr gemeldet. Der Abdeckboden der Anlage geriet dabei in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren war der Brand nach kurzer Zeit gelöscht.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei untersucht nun die genaue Brandursache.

Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)