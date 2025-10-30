Feuerwehr Werneck stellt Anhänger für Brandschutzerziehung, Kinder- und Jugendfeuerwehr in Dienst
WERNECK – Die Feuerwehr Werneck hat im Beisein von Sponsoren und Verantwortlichen ein eigenes, auffällig gestaltetes Fahrzeug für ihren Nachwuchs offiziell übergeben. Der Anhänger dient der Kinder- und Jugendfeuerwehr als wichtiges Übungsgerät und ist so ausgerüstet, dass er auch der aktiven Einsatzabteilung und Wernecker Betrieben einen Mehrwert bietet.
Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Stefan Hein, betonte, dass der Anhänger mit seinem aufwändigen Design ein echter Hingucker sei und den Nachwuchs in den Vordergrund rücke.
Vielseitige Ausrüstung
Die Beladung des Anhängers ist vielseitig konzipiert:
- FireTrainer: Eine gasbetriebene Brandübungsanlage, die ein lange gehegter Wunsch war. Sie wird sowohl von der Kinder- und Jugendfeuerwehr als auch von der Einsatzabteilung genutzt, um Betriebe und öffentliche Einrichtungen im Umgang mit Feuerlöschern zu schulen.
- Weitere Highlights: Holger Mai aus dem Leitungsteam der Kinderfeuerwehr präsentierte zudem ein Rauchhaus, Atemschutz-Attrappen und kindgerechte Ausrüstungsgegenstände.
Die Beschaffung und Beladung des Anhängers wurde laut Hein im Wesentlichen durch die Vielzahl an Spendern und Förderungen ermöglicht. Darüber hinaus floss viel Eigenleistung in den Umbau und Innenausbau. Ziel der Kinderfeuerwehr ist es, die Kinder in jeder Gruppenstunde neu zu begeistern, um sie nachhaltig zu den „Rettern von morgen“ zu motivieren.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!