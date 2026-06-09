Feuerwehr Würzburg befreit jungen Fuchs aus leerem Pool
WÜRZBURG / STEINBACHTAL – Ein glückliches Ende nahm am Montagabend ein unfreiwilliger Ausflug für einen jungen Meister Reineke im Würzburger Stadtteil Steinbachtal. Das Tier war in eine Falle geraten, aus der es sich selbstständig nicht mehr befreien konnte, fand dank der Berufsfeuerwehr aber schnell den Weg zurück zu seiner Familie.
Am Montagabend (8. Juni 2026) wurde die Besatzung des Kleinalarmfahrzeugs der Berufsfeuerwehr Würzburg zu einem tierischen Rettungseinsatz auf ein Privatgrundstück alarmiert.
Gefangen im tiefen Becken
Ein junger Fuchs hatte sich auf das Gelände verirrt und war dort in einen derzeit leeren Swimmingpool gestürzt. Da die glatten und steilen Wände des Beckens unüberwindbar für den kleinen Vierbeiner waren, saß er fest und war sichtlich erschöpft von seinen vergeblichen Befreiungsversuchen.
Die erfahrenen Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen behutsam vor, um das ohnehin gestresste Wildtier nicht noch weiter zu verängstigen. Mithilfe eines speziellen Keschers gelang es den Rettern schließlich, den Fuchswelpen im Pool einzufangen und ihn wohlbehalten nach oben auf den sicheren Rasen zu heben.
Die Familie wartete bereits im Gebüsch
Kaum hatte der kleine Fuchs wieder festen Boden unter den Pfoten, hielt ihn nichts mehr auf: Unverletzt und mit einem großen Satz sprang er aus dem rettenden Netz und flitzte schnurstracks in das angrenzende Gebüsch.
Dort wurde er bereits sehnsüchtig erwartet: Seine Fuchsfamilie hatte das Spektakel die ganze Zeit über aus sicherer Entfernung beobachtet und nahm den Ausreißer sofort wieder in ihre Mitte auf. Für die Feuerwehr Würzburg ein rundum gelungener Einsatz des Kleinalarmfahrzeugs.
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