Feuerwehreinsatz in Gernach: Gartenhütte gerät in Brand
KOLITZHEIM / GERNACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochabend geriet eine Gartenhütte in der St.-Ägidius-Straße in Brand. Dank des schnellen Eingreifens zahlreicher Feuerwehren konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.
Die Meldung über das Feuer ging gegen 20:15 Uhr ein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren aus Gernach, Unterspießheim, Zeilitzheim, Röthlein, Schwebheim, Kolitzheim und Gochsheim rückte zum Einsatzort aus und verhinderte eine weitere Ausbreitung der Flammen.
Sofa als möglicher Brandherd
Nach ersten Erkenntnissen vor Ort nahm das Feuer im Bereich eines Sofas seinen Anfang, das in der Gartenhütte stand. Warum sich das Möbelstück entzündete, ist derzeit noch unklar und wird von den Beamten der Polizei Gerolzhofen untersucht.
Sachschaden glücklicherweise gering
Trotz der starken Rauchentwicklung und des Feuers blieb der Sachschaden mit schätzungsweise 1.000 Euro vergleichsweise gering. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
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