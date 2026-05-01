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Feuerwehreinsatz in Gernach: Gartenhütte gerät in Brand

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Feuerwehreinsatz in Gernach: Gartenhütte gerät in Brand
Symbolfoto: 2fly4
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KOLITZHEIM / GERNACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochabend geriet eine Gartenhütte in der St.-Ägidius-Straße in Brand. Dank des schnellen Eingreifens zahlreicher Feuerwehren konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Die Meldung über das Feuer ging gegen 20:15 Uhr ein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren aus Gernach, Unterspießheim, Zeilitzheim, Röthlein, Schwebheim, Kolitzheim und Gochsheim rückte zum Einsatzort aus und verhinderte eine weitere Ausbreitung der Flammen.

Sofa als möglicher Brandherd

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Nach ersten Erkenntnissen vor Ort nahm das Feuer im Bereich eines Sofas seinen Anfang, das in der Gartenhütte stand. Warum sich das Möbelstück entzündete, ist derzeit noch unklar und wird von den Beamten der Polizei Gerolzhofen untersucht.

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