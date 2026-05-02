Feuerwehreinsatz in Karlstadt: Holzschuppen gerät in Brand
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitagabend kam es in der Johann-Schöner-Straße zu einem Brand, bei dem ein Holzschuppen vollständig zerstört wurde. Trotz des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude und der angrenzenden Hausfassade.
Gegen 19:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über das Feuer im Garten eines Anwesens informiert. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand der Schuppen bereits im Vollbrand.
Übergreifen auf Wohnhaus teilweise verhindert
Die Feuerwehr brachte den Brand zwar zügig unter Kontrolle, dennoch führten die Flammen und die Hitzeentwicklung dazu, dass die Außenfassade des zugehörigen Wohnhauses beschädigt wurde. Personen kamen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden.
Grill als mutmaßliche Ursache
Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer im Bereich eines Grills ausgebrochen sein. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten vorerst auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
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