Auto IU

Feuerwehreinsatz in Karlstadt: Holzschuppen gerät in Brand

2. Mai 2026Letztes Update 2. Mai 2026
Feuerwehreinsatz in Karlstadt: Holzschuppen gerät in Brand
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitagabend kam es in der Johann-Schöner-Straße zu einem Brand, bei dem ein Holzschuppen vollständig zerstört wurde. Trotz des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude und der angrenzenden Hausfassade.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über das Feuer im Garten eines Anwesens informiert. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand der Schuppen bereits im Vollbrand.

Übergreifen auf Wohnhaus teilweise verhindert

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Weißt Du...

Die Feuerwehr brachte den Brand zwar zügig unter Kontrolle, dennoch führten die Flammen und die Hitzeentwicklung dazu, dass die Außenfassade des zugehörigen Wohnhauses beschädigt wurde. Personen kamen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Das könnte Dich auch interessieren:

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Grill als mutmaßliche Ursache

Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer im Bereich eines Grills ausgebrochen sein. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten vorerst auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Mai 2026Letztes Update 2. Mai 2026

Mehr

Fit fürs Ehrenamt: Workshop zur Nutzung von Social Media im Verein

Fit fürs Ehrenamt: Workshop zur Nutzung von Social Media im Verein

2. Mai 2026
Neue Mehrheiten im Kreistag: Fraktionen streben breite Zusammenarbeit an

Neue Mehrheiten im Kreistag: Fraktionen streben breite Zusammenarbeit an

2. Mai 2026
Porsche brennt auf der A3 aus: Vollsperrung in Richtung Frankfurt

Porsche brennt auf der A3 aus: Vollsperrung in Richtung Frankfurt

2. Mai 2026
Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury

Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury

2. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)