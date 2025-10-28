Auto IU

Feuerwehrempfang der Stadt Bad Kissingen

28. Oktober 2025Letztes Update 28. Oktober 2025
Ehrende und Geehrte: (von links) Staatssekretär Sandro Kirchner, Stellvertretende Landrätin Brigitte Meyerdierks, Bernd Ott, Jürgen Rollmann, Reinhold Götz, Melanie Wehner, Stefan Dacho, Günter Götz, Kreisbrandinspektor Steffen Kiesel, Walter Schmitt, Kreisbrandmeister Markus Kolb, Christian Dösch, Stadtbrandmeister Dominik Zehe, Harald Albert, Stadtbrandinspektor Michael Wolf, Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel. Foto: Julia Milberger
BAD KISSINGEN – Im Stadtgebiet Bad Kissingen wurden verdiente Feuerwehrangehörige für ihren langjährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr geehrt. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel zeichnete gemeinsam mit Staatssekretär Sandro Kirchner Kameradinnen und Kameraden für insgesamt rund 360 Jahre Dienstzeit aus.

Ein besonderer Höhepunkt war die Würdigung von Harald Albert von der FF Bad Kissingen, der neben seiner 50-jährigen aktiven Dienstzeit auch für sein 22-jähriges Engagement als Stadtbrandinspektor besonders geehrt wurde. Zu diesem Anlass überreichten ihm Vertreter der Partnerfeuerwehren aus Eisenstadt (Burgenland) und Schorndorf (Baden-Württemberg) Präsente und Ehrenabzeichen.

Zwei Mitglieder wurden zudem aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Die Geehrten im Überblick:

Dienstzeit Name Feuerwehr (FF)
25 Jahre Stefan Dacho, Melanie Wehner Arnshausen
40 Jahre Walter Schmitt Albertshausen
Jürgen Rollmann Hausen
Reinhold Götz (Nachehrung 2022) Kleinbrach
Bernd Ort Reiterswiesen
50 Jahre Harald Albert, Christian Dösch Bad Kissingen
Günter Götz Reiterswiesen
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
Nach Erreichen der Altersgrenze Michael Hocke Albertshausen
Wilfried Götz Kleinbrach

