Feuerwehrempfang der Stadt Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Im Stadtgebiet Bad Kissingen wurden verdiente Feuerwehrangehörige für ihren langjährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr geehrt. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel zeichnete gemeinsam mit Staatssekretär Sandro Kirchner Kameradinnen und Kameraden für insgesamt rund 360 Jahre Dienstzeit aus.
Ein besonderer Höhepunkt war die Würdigung von Harald Albert von der FF Bad Kissingen, der neben seiner 50-jährigen aktiven Dienstzeit auch für sein 22-jähriges Engagement als Stadtbrandinspektor besonders geehrt wurde. Zu diesem Anlass überreichten ihm Vertreter der Partnerfeuerwehren aus Eisenstadt (Burgenland) und Schorndorf (Baden-Württemberg) Präsente und Ehrenabzeichen.
Zwei Mitglieder wurden zudem aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst verabschiedet.
Die Geehrten im Überblick:
|Dienstzeit
|Name
|Feuerwehr (FF)
|25 Jahre
|Stefan Dacho, Melanie Wehner
|Arnshausen
|40 Jahre
|Walter Schmitt
|Albertshausen
|Jürgen Rollmann
|Hausen
|Reinhold Götz (Nachehrung 2022)
|Kleinbrach
|Bernd Ort
|Reiterswiesen
|50 Jahre
|Harald Albert, Christian Dösch
|Bad Kissingen
|Günter Götz
|Reiterswiesen
|Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
|Nach Erreichen der Altersgrenze
|Michael Hocke
|Albertshausen
|Wilfried Götz
|Kleinbrach
