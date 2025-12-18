Feuerwerkskörper bringen Baum zum Brennen – Gibt es Zeugen in Hofheim?

HOFHEIM IN UNTERFRANKEN, LKR. HASSBERGE. Am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr, wurde am Eisweiher ein brennender Baum mitgeteilt. Die Feuerwehr Hofheim hat den Brand schnell gelöscht. Durch die Einsatzkräfte konnten am Brandort Feuerwerkskörper festgestellt werden. Die Polizei Haßfurt ermittelt daher nun wegen Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.