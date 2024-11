Filmabend des Zonta Clubs KG-SW zum Anti-Gewalttag: „Morgen ist auch noch ein Tag“

SCHWEINFURT – Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt lädt gemeinsam mit dem Kulturhaus KuK Schweinfurt zu einem besonderen Filmabend ein, der im Zeichen des Anti-Gewalttags gegen Frauen und Mädchen steht.

Am Mittwoch, 27. November 2024, um 18 Uhr, wird der Film „Morgen ist auch noch ein Tag“ im KuK Schweinfurt gezeigt. Mit einfühlsamer Erzählweise beleuchtet der Film die Gewaltproblematik gegenüber Frauen und Mädchen und greift damit ein zentrales Anliegen des Anti-Gewalttags am 25. November auf, der weltweit dazu aufruft, Gewalt gegen Frauen zu beenden.

Zum Film

Die Geschichte spielt in der Nachkriegszeit der 1940er-Jahre und zeigt das Leben von Delia, gespielt von Paola Cortellesi, einer Frau, die zwischen familiären Verpflichtungen und ihren eigenen Träumen hin- und hergerissen ist. An der Seite ihres arbeitsamen, aber distanzierten Ehemanns Ivano (Valerio Mastandrea) und in einer von gesellschaftlichen Zwängen geprägten Zeit findet Delia Trost bei ihrer Freundin Marisa (Emanuela Fanelli). Ein unerwarteter Brief wird für Delia zum Wendepunkt, der sie dazu bringt, mehr für sich und ihre Zukunft einzufordern.

Austausch und Rahmenprogramm

Nach dem Film sind die Gäste zu einem Austausch bei einem kleinen Imbiss und Getränken im nahegelegenen Walther-Rathenau-Gymnasium eingeladen. Dies bietet die Möglichkeit, das Thema des Films und die Botschaft des Anti-Gewalttags zu vertiefen.

Hinweise zur Veranstaltung:

Eintritt: 15 Euro

Parkmöglichkeiten: Hinter dem Olympia-Morata-Gymnasium (Zufahrt über Fritz-Drescher-Straße).

Anmeldung: Unter info@zonta-kg-sw.de.

Diese Veranstaltung setzt ein starkes Zeichen für mehr Bewusstsein und Engagement im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.



