Filmreife Unfallflucht auf B19

GIEBELSTADT – Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 19 auf Höhe Giebelstadt.

Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete, wie ein VW Golf alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei mit Schwung den ansteigenden Beginn einer Leitplanke befuhr. Die Leitplanke wirkte dabei wie eine Rampe, sodass das Fahrzeug abhob und einige Meter durch die Luft flog. Nach der Landung auf allen vier Rädern fuhr die Fahrerin zunächst langsam weiter, beschleunigte dann jedoch und setzte ihre Fahrt zügig in Richtung Würzburg fort.

Eine Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt konnte den silbernen VW Golf schließlich im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke in Würzburg stoppen. Die 78-jährige Fahrerin stritt zunächst eine Beteiligung an dem Unfall ab. Die Beamten stellten jedoch frische Schäden an ihrem Fahrzeug fest, die mit den Spuren an der Leitplanke übereinstimmten.

Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An der Leitplanke und am VW Golf entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich ermittelt.

Zeugen, die den silbernen VW Golf Typ 6 beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 in Verbindung zu setzen.