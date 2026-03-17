Finaleinzug perfekt: Mighty Dogs stürmen nach Krimi gegen Landsberg ins Finale
SCHWEINFURT – In einem packenden Entscheidungsspiel vor einer beeindruckenden Kulisse im Icedome haben die Mighty Dogs am Sonntagabend die Riverkings aus Landsberg mit 6:2 besiegt. Mit diesem Erfolg entscheiden die Schweinfurter die Halbfinalserie für sich und kämpfen ab kommendem Freitag gegen den EHC Königsbrunn um die bayerische Meisterschaft.
Das Spiel bot alles, was ein Eishockey-Highlight ausmacht: Intensive Zweikämpfe, zahlreiche Strafzeiten und eine dramatische Wendung im Schlussdrittel. Nachdem Tomas Cermak die Gastgeber im ersten Drittel in Führung gebracht hatte, drehten die Gäste aus Landsberg die Partie im zweiten Abschnitt zu ihren Gunsten. Doch im letzten Drittel bewiesen die Mighty Dogs enorme Moral und drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten erneut. Besonders bemerkenswert: In einer kritischen Unterzahlphase gelangen den Schweinfurtern zwei Kontertore zur Vorentscheidung.
Der Spielverlauf in der Zusammenfassung:
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1. Drittel: Tomas Cermak trifft in Überzahl zum 1:0 (16. Min.) nach präzisem Zuspiel von Alksnis. Schweinfurt übersteht mehrere Unterzahlsituationen mit großem Einsatz.
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2. Drittel: Landsberg gleicht durch Lukas Heß aus (31. Min.) und geht kurz vor der Pausensirene durch Thomas Callaghan mit 1:2 in Führung.
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3. Drittel: Nils Melchior egalisiert zum 2:2 (44. Min.), bevor Alex Asmus die Führung zurückholt (46. Min.). Zwei Unterzahltreffer durch Josef Dana und Arturs Homjakovs sowie ein Empty-Net-Tor von Nils Melchior besiegeln den 6:2-Endstand.
Trotz der ausgelassenen Feierlichkeiten gibt es einen Wermutstropfen für das Team von der Maininsel: Pavel Bares erhielt kurz vor Ende eine 5+Spieldauerstrafe und wird beim ersten Finalauftakt fehlen.
Das Finale um die bayerische Meisterschaft beginnt am Freitag, den 20. März 2026. Die Mighty Dogs treten zum ersten Spiel der „Best-of-Five“-Serie auswärts beim EHC Königsbrunn an. Das Eröffnungsbully findet um 20:00 Uhr statt.
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