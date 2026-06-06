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Finanzierung der Pflege: Pflegestützpunkt lädt zu Infovortrag ins Landratsamt Bad Kissingen

6. Juni 2026Letztes Update 6. Juni 2026
Finanzierung der Pflege: Pflegestützpunkt lädt zu Infovortrag ins Landratsamt Bad Kissingen
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Helles

BAD KISSINGEN – Steigende Kosten für ambulante oder stationäre Pflege sorgen bei vielen Seniorinnen, Senioren und deren Angehörigen für Verunsicherung. Reicht die eigene Rente im Ernstfall aus? Wann springt das Sozialamt ein? Um diese Sorgen zu nehmen, bietet der Pflegestützpunkt des Landkreises am 11. Juni fachkundige Aufklärung.

Unter dem Titel „Hilfe zur Pflege – Soziale Absicherung im Pflegefall“ werden zentrale Fragen rund um die finanzielle Unterstützung geklärt.

Antworten auf drängende Fragen

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Der Vortrag richtet sich an alle, die sich frühzeitig informieren oder bereits mit einer Pflegesituation konfrontiert sind. Im Fokus stehen dabei Themen wie:

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  • Kostenübernahme: Wer zahlt, wenn Einkommen und Vermögen nicht ausreichen?

  • Unterhalt: Inwieweit müssen Familienangehörige für die Pflegekosten aufkommen?

  • Ansprüche: Welche Leistungen stehen mir vom Sozialamt konkret zu?

Als Experte für dieses komplexe Feld konnte Steve Metz, Kreisgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK (Kreisverband Bad Kissingen), gewonnen werden.

Eckdaten zur Veranstaltung

  • Wann: Donnerstag, 11. Juni 2026

  • Uhrzeit: 14:00 bis 15:30 Uhr

  • Wo: Landratsamt Bad Kissingen, Großer Sitzungssaal (Obere Marktstraße 6)

Anmeldung erbeten

Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet der Pflegestützpunkt um eine kurze Anmeldung:

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