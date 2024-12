Firma Max Lamb GmbH & Co. KG spendet 5.000 € an die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Leopoldina-Krankenhauses

SCHWEINFURT – Im Rahmen ihres jährlichen sozialen Engagements spendet die Firma Max Lamb GmbH & Co. KG der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 5.000 €.

Die Firma Max Lamb GmbH hat ihren Hauptsitz in Würzburg und blickt inzwischen auf eine 95-jährige Firmengeschichte zurück. Deutschlandweit hat das Unternehmen, das im Bereich der Wälzlager-, Linear- und Antriebstechnik tätig ist, fünf Standorte. Auch in Schweinfurt betreibt das Familienunternehmen eine Niederlassung.

Die Geschäftsleitung, vertreten durch Charlotte Lamb, übergab jetzt den Scheck persönlich: „Anstelle von Weihnachtsgeschenken für unsere Kunden und Geschäftspartner unterstützen wir gerne Einrichtungen an unseren Standorten. Ich freue mich sehr, dass wir uns dieses Jahr für die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leopoldina-Krankenhaus entschieden haben.“

Privatdozent Dr. Wolfgang Briegel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, nahm die Spende dankend an: „Es gibt in unserem Bereich immer wieder Vorhaben, die ohne Spenden allein durch die reguläre Krankenhausfinanzierung nicht zu leisten sind. So möchten wir – auch mit der Unterstützung der Firma Lamb – gerne im kommenden Jahr einen Kunstrasen-Fußballplatz anlegen.“

Die Spende geht der Klinik über den Förderverein des Leopoldina-Krankenhauses zu. Dessen Vertreter Stefan Stapf, 1. Vorsitzender des Vereins, ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls zur Spendenübergabe zu erscheinen. „Bewegung ist für die jungen Patientinnen und Patienten enorm wichtig, weshalb auch der Förderverein als Bindeglied zwischen den Spendern und der Klinik sehr froh über diesen stolzen Betrag ist“, so Stefan Stapf.