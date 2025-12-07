Firma Pfister spendet erneut an die Kinderklinik
SCHWEINFURT / VASBÜHL – Bereits zum elften Mal in Folge unterstützt die Firma Pfister aus Vasbühl die Klinik für Kinder und Jugendliche des Leopoldina-Krankenhauses. Die Familie übergab auch im Jahr 2025 einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro.
Seit diesem Jahr hat offiziell Sohn Patrick Pfister den Maler- und Verputzerbetrieb übernommen. Er betonte, dass die familiäre Verbundenheit weiterhin spürbar sei und das Engagement für die Kinderklinik unverändert bleibe. Die Regionalität der Spende ist der Familie besonders wichtig: „Wir möchten bewusst Einrichtungen in der Region unterstützen – und vor allem an die Kinder denken, denen es gerade nicht so gut geht.“
Verwendung der Spende
Chefarzt Dr. Johannes Herrmann nahm die Spende entgegen und hob den vielseitigen Nutzen für die Kinderklinik hervor. Mit Spenden können Bereiche unterstützt werden, für die im normalen Klinikbudget oft keine Mittel vorgesehen sind. Dazu gehören:
-
Die Verschönerung der Ambulanzräume.
-
Eine bessere Ausstattung des Spielzimmers.
-
Spezielle Lagerungshilfen für Frühgeborene.
-
Die Wochenschulungen des Kinderdiabeteszentrums.
Dr. Herrmann betonte, dass diese Beispiele zeigen, wie unmittelbar solche Spenden den jungen Patientinnen und Patienten zugutekommen. Er bedankte sich im Namen des gesamten Leopoldina für die langjährige und regelmäßige Förderung, die von großem Engagement und einem echten Herz für Kinder zeuge.
