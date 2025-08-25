FIS Mitarbeitende erlaufen 500 Euro für das Tierheim Schwebheim
GRAFENRHEINFELD – Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH hat dem Tierheim Schwebheim, das vom Tierschutzverein Schweinfurt Stadt und Land e.V. getragen wird, eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Der Betrag entstand im Rahmen des MainCityRun Schweinfurt, bei dem rund 50 FIS-Mitarbeitende insgesamt 420 Kilometer liefen. Das Unternehmen spendete für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro und rundete die Summe auf 500 Euro auf.
Das Spendenziel wurde von den Läuferinnen und Läufern selbst bestimmt, die sich für das Tierheim Schwebheim entschieden. Einige der Mitarbeitenden engagieren sich dort ehrenamtlich oder haben bereits ein Tier von dort aufgenommen. Die offizielle Scheckübergabe fand im August in Grafenrheinfeld statt. Die Spende wurde von Johannes Saal, dem ersten Vorstand des Tierschutzvereins, und Hund Willi entgegengenommen.
Johannes Saal bedankte sich herzlich für die Unterstützung und betonte die Wichtigkeit der Spende: „Unser Tierheim hat tägliche Kosten von rund 1.500 Euro. Da ist jeder Euro willkommen und trägt dazu bei, unsere wichtige Arbeit für den Tierschutz fortzusetzen.“ Das Engagement der Mitarbeitenden und des Unternehmens unterstreicht den hohen Stellenwert von sozialer Verantwortung und Zusammenhalt in der Unternehmenskultur von FIS.
