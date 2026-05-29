Fit für die Krone: Weinprinzessinnen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt absolvieren Profi-Seminar
SCHWEINFURT STADT UND LAND – Sie sind das charmante Gesicht des regionalen Weinbaus: Die neu gewählten Weinprinzessinnen aus der Region Schweinfurt wurden im Mai 2026 in einem exklusiven Halbtagesseminar intensiv auf ihre kommenden Aufgaben vorbereitet. Der Tourismus-Zweckverband Schweinfurt investiert damit gezielt in den royalen Nachwuchs, um die jungen Frauen in ihrer Rolle als authentische Botschafterinnen der fränkischen Weinkultur zu stärken.
Die kostenlose Schulung wurde von der Tourist-Information Schweinfurt 360° organisiert. Als hochkarätige Referentin konnte die ehemalige Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer gewonnen werden, die ihr geballtes Praxiswissen und persönliche Erfahrungswerte aus erster Hand an die Prinzessinnen weitergab.
Drei Säulen für den perfekten Auftritt
Das Seminar konzentrierte sich auf die wesentlichen Werkzeuge, die eine moderne Weinrepräsentantin im Rampenlicht benötigt:
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Silvaner-Heimat Franken: Unter dem historischen Leitmotiv „Silvaner-Heimat seit 1659“ tauchten die Teilnehmerinnen tief in die Besonderheiten des fränkischen Weinanbaugebiets und dessen zentrale Markenkernwerte ein.
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Die Rolle im Ehrenamt: Es wurde beleuchtet, welche enorme Bedeutung das Amt der Weinprinzessin für den lokalen Weinbau, den Tourismus und die regionale Identität besitzt und wofür die Kronenträgerinnen persönlich stehen möchten.
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Moderne Weinansprache & Rhetorik: Weg vom steifen Fachjargon, hin zu einer lebendigen und nahbaren Kommunikation. Die jungen Frauen erhielten wertvolle Tipps zu Redeaufbau, Mimik und Moderation – egal ob bei einer professionellen Weinprobe oder im spontanen Bürgergespräch auf Weinfesten.
Ergänzt wurde das straffe Programm durch sensorische Übungen sowie kompakte Auffrischungen in den Bereichen Rebsorten- und Bodenkunde. Ziel war es, Weinaromen künftig noch präziser einzuordnen und dem Publikum bildhaft zu beschreiben.
Mehr als nur ein Produkt: Repräsentantinnen der Kulturlandschaft
Wie wichtig eine fundierte Ausbildung für die ehrenamtlichen Majestäten ist, unterstreicht der Geschäftsleiter des Tourismus-Zweckverbandes Schweinfurt:
„Die Weinprinzessinnen repräsentieren weit mehr als nur ein Produkt. Sie stehen für unsere Kulturlandschaft, unsere Winzerfamilien und die Menschen hinter dem Wein.“
– Christoph Schmitz, Geschäftsleiter
Gerade deshalb sei es ein Kernanliegen des Verbandes, den jungen Frauen von Anfang an fachlichen Rückhalt und maximale Sicherheit für ihre kommenden öffentlichen Auftritte zu geben.
Frankenwein für zu Hause und unterwegs
Wer sich selbst von der Qualität der heimischen Erzeugnisse überzeugen möchte, muss nicht weit suchen: Eine feine Auswahl prämierter Weine von Winzern aus dem Schweinfurter Land gibt es direkt in der Tourist-Information Schweinfurt 360° im Rathaus zu kaufen.
Für alle, die die Weinregion noch intensiver erleben möchten – sei es bei einer geführten Weinbergstour, einer klassischen Kellerverkostung oder einer Genuss-Erlebnistour –, bietet die offizielle Homepage www.schweinfurt360.de einen umfassenden Überblick über alle Winzer und aktuellen Angebote rund um den Frankenwein.
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