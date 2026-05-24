„Fit fürs Ehrenamt“: Kostenloser Vortrag im Landratsamt Schweinfurt schützt Vereine vor Extremismus
LANDKREIS SCHWEINFURT – Bürgerschaftliches Engagement ist das Rückgrat unserer Gesellschaft – es stärkt den Zusammenhalt und lebt von Vielfalt und Toleranz. Doch Vereine, Verbände und Initiativen geraten zunehmend in den Fokus extremistischer Akteure, die versuchen, ehrenamtliche Strukturen für ihre Zwecke zu unterwandern. Um Engagierte für diese Gefahr zu sensibilisieren, lädt die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Schweinfurt zu einer wichtigen Weiterbildung ein.
Unter dem Titel „Demokratiefeindlichkeit im Ehrenamt begegnen!“ findet am Mittwoch, den 24. Juni 2026, ein kostenloser Informationsabend statt. Die Veranstaltung ist Teil der bewährten Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ und richtet sich an alle freiwillig aktiven Bürgerinnen und Bürger der Region.
Strategien der extremen Rechten erkennen und abwehren
Als Experte des Abends konnte Dominik Sauerer von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gewonnen werden. In seinem zweistündigen Vortrag gibt der Referent einen fundierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der extremen Rechten und entlarvt deren typische, oft subtile Vorgehensweisen in der Vereinsszene.
Teilnehmende erfahren praxisnah, wie sie verfassungs- und demokratiefeindliche Tendenzen frühzeitig erkennen, wie sie die eigenen Vereinsstrukturen effektiv vor Instrumentalisierung schützen und gleichzeitig aktiv für Menschenrechte und demokratische Grundwerte eintreten können.
Alle Veranstaltungsdetails auf einen Blick
Die Weiterbildung ist für alle Ehrenamtlichen aus dem Landkreis Schweinfurt komplett kostenfrei.
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Termin: Mittwoch, 24. Juni 2026
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Uhrzeit: 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
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Ort: Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, Großer Sitzungssaal (Wichtiger Hinweis: Der Zugang erfolgt direkt über die Außentreppe)
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Veranstalter: Servicestelle Ehrenamt, Landkreis Schweinfurt
Online-Anmeldung ab sofort geöffnet
Da die Plätze im Sitzungssaal begrenzt sind, ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Die Anmeldung kann ab sofort schnell und unkompliziert online über das Portal des Landkreises vorgenommen werden:
Hier geht es zur Anmeldung: www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt
Hintergrund: Die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Schweinfurt agiert als staatlich gefördertes Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement (ZflFM) und wird durch das Bayerische Sozialministerium sowie das Bayerische Digitalministerium als offizieller „digital-verein(t)“-Standort unterstützt.
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