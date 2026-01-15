„Fit fürs Ehrenamt“: Weiterbildung zu Gemeinnützigkeit und Steuerrecht am 21. Januar
LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem kostenfreien Seminar „Gemeinnützigkeit und Steuerrecht für Vereine“ startet die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises am Mittwoch, den 21. Januar 2026, in ein neues Fortbildungsjahr. Die beliebte Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ richtet sich an alle freiwillig Engagierten der Region und bietet im Sitzungssaal des Landratsamtes Schweinfurt wertvolle Orientierung im Dschungel der steuerlichen Vorschriften. Von 17 bis 21 Uhr erläutert der pensionierte Diplom-Finanzwirt Helmut Stiegler zentrale Themen wie Satzungsanforderungen, Spendenwesen, Rücklagenbildung sowie die praktische Anwendung von Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen.
Die Servicestelle Ehrenamt, die als Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement gefördert wird, hat für das erste Halbjahr 2026 ein breit gefächertes Programm zusammengestellt, um Vereine zukunftssicher aufzustellen. Die Workshops decken moderne Herausforderungen wie den Einsatz Künstlicher Intelligenz (3. Februar) und den sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken (20. Mai) ab, widmen sich aber auch klassischen Kernkompetenzen wie der Bildbearbeitung (24. Februar), der Moderation von Sitzungen (18. März) und der effizienten Planung von Vereinsveranstaltungen (14. April).
Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der gesellschaftlichen Verantwortung des Ehrenamts: Am 24. Juni schließt das Halbjahresprogramm mit einem Vortrag zum Thema Demokratiefeindlichkeit ab, der Strategien gegen extremistische Einflüsse im Vereinswesen aufzeigt. Alle Veranstaltungen sind für Ehrenamtliche aus dem Landkreis Schweinfurt kostenfrei, erfordern jedoch eine rechtzeitige Online-Anmeldung über das Portal des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt.
Hier die Termine des ersten Halbjahres 2026 in der Übersicht:
-
Januar: Gemeinnützigkeit und Steuerrecht für Vereine (17:00 – 21:00 Uhr)
-
Februar: Künstliche Intelligenz (KI) im Ehrenamt (18:00 – 21:00 Uhr)
-
Februar: Fotos verwenden: Bildbearbeitung und Lizenzen (18:00 – 21:00 Uhr)
-
März: Moderation von Sitzungen und Workshops (17:30 – 20:30 Uhr)
-
April: Vereinsveranstaltungen gelungen planen (18:00 – 21:00 Uhr)
-
Mai: Soziale Netzwerke und Social-Media-Strategie (18:00 – 21:00 Uhr)
-
Juni: Demokratiefeindlichkeit im Ehrenamt begegnen (18:30 – 20:30 Uhr)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!