Fit fürs Ehrenamt: Weiterbildung zum Thema Moderation am 18. März

SCHWEINFURT – Im Rahmen der Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ bietet die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Schweinfurt am Mittwoch, den 18. März 2026, einen kostenfreien Workshop zum Thema Moderation an. Von 17:30 bis 20:30 Uhr erhalten engagierte Bürgerinnen und Bürger im Sitzungssaal des Landratsamts wertvolles Handwerkszeug, um Sitzungen und Veranstaltungen souverän zu leiten.

Zwei Referentinnen des Vereins „Heldenrat“ vermitteln dabei praktische Werkzeuge für Struktur und Beteiligung in Vereinsveranstaltungen. Neben theoretischen Impulsen stehen konkrete Übungen und der Erfahrungsaustausch im Fokus, um auch mit herausfordernden Situationen sicher umzugehen.

Die Teilnahme ist für alle Freiwilligen aus dem Landkreis kostenlos, eine Anmeldung ist ab sofort online unter www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt möglich. Weitere Informationen zur Reihe findest du ebenfalls auf dieser Webseite.

