„Fit fürs Ehrenamt“: Weiterbildung zum Thema Vereinssatzung – neuer Termin am 19. November
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der kostenfreie Workshop „Vereinssatzung: Was ist möglich, was ist nötig?“ aus der Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ der Servicestelle Ehrenamt muss verschoben werden und findet nun am Mittwoch, den 19. November 2025, von 18:00 bis 20:30 Uhr statt. Der Termin im Sitzungssaal des Landratsamtes wurde aus gesundheitlichen Gründen des Referenten verschoben, wobei bereits erfolgte Anmeldungen für das Seminar gültig bleiben. Der Workshop bietet einen umfassenden Einblick in die rechtlichen Vorgaben und die Anpassung von Vereinssatzungen.
Die Satzung ist die wichtigste Arbeitsgrundlage eines Vereins, die regelmäßig an veränderte Gegebenheiten angepasst werden muss, um die Handlungsfähigkeit zu sichern.
Inhalte und Ablauf des Workshops
Im Rahmen des Seminars gibt der auf Vereinsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Richard Didyk einen tiefen Einblick in die Vorgaben der Vereinssatzung.
Der Referent beleuchtet dabei:
- Notwendige Bestandteile der Satzung wie Name und Zweck.
- Sinnvolle Ergänzungen für den Vereinsalltag.
- Die rechtssichere Einberufung von virtuellen und hybriden Mitgliederversammlungen.
Die ehrenamtlich Engagierten haben die Möglichkeit, ihre Fragen direkt in das Seminar einzubringen. Im Anschluss erhalten sie eine anschauliche Checkliste für die praktische Umsetzung im eigenen Verein.
Die Veranstaltung ist für alle ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Schweinfurt kostenfrei.
Details zur Veranstaltung
- Termin: Mittwoch, 19. November 2025, 18:00 bis 20:30 Uhr
- Ort: Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, Sitzungssaal (Zugang über die Außentreppe)
- Anmeldung: Online unter www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt
- Veranstalter: Servicestelle Ehrenamt, Landkreis Schweinfurt
Die Servicestelle Ehrenamt wird als Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement und als digital-verein(t)-Standort durch die Bayerischen Staatsministerien gefördert.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!