„Fit fürs Ehrenamt“: Workshop am 25. März zum Thema „Erfolgreiche Zusammenarbeit im Verein“

LANDKREIS SCHWEINFURT – Eine effektive Zusammenarbeit im Verein ist entscheidend für ein funktionierendes Vereinsleben. Doch was sind die Schlüsselfaktoren, die eine gute Zusammenarbeit ermöglichen? Um diese Frage zu beantworten und praktische Ansätze zu vermitteln, bietet die Servicestelle Ehrenamt im Rahmen der beliebten Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ einen kostenfreien Weiterbildungskurs an.

Kostenfreier Workshop: „Effektive Zusammenarbeit: Gemeinsam mehr erreichen“

Der Workshop mit dem Titel „Effektive Zusammenarbeit: Gemeinsam mehr erreichen“ findet am Dienstag, den 25. März 2025, von 17:30 bis 20:30 Uhr statt. In dieser Veranstaltung haben alle freiwillig Engagierten die Möglichkeit, Techniken und Strategien kennenzulernen, die die Zusammenarbeit in Teams stärken.

Die Teilnehmer werden sich mit Themen wie Feedback geben, den Besonderheiten der Kommunikation und dem besseren Umgang mit Konfliktsituationen befassen. Außerdem werden verschiedene Rollen innerhalb des Teams behandelt, um Aufgaben und Verantwortungsbereiche klarer zu definieren.

Referentinnen und Fokus auf praktische Übungen

Die beiden Referentinnen Jennifer Thiele und Dr. Hilke Posor bringen ihr Fachwissen ein und legen dabei großen Wert auf praktische Übungen sowie den Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Veranstaltung ist für alle freiwillig Engagierten im Landkreis Schweinfurt kostenfrei. Sie findet im Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt (Schrammstraße 1, Zugang über die Außentreppe) statt. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist ab sofort online möglich unter:

www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt

Details zur Veranstaltung:

Termin: Dienstag, 25. März 2025, 17:30 – 20:30 Uhr

Ort: Landratsamt Schweinfurt, Sitzungssaal (Zugang über die Außentreppe)

Anmeldung: www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt

Veranstalter: Servicestelle Ehrenamt, Landkreis Schweinfurt

Die Servicestelle Ehrenamt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie das Bayerische Staatsministerium für Digitales als Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement (ZflFM) und als digital-verein(t)-Standort gefördert.

Weitere Informationen zur Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ sind ebenfalls online verfügbar.