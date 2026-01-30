Auto IU

„Fit fürs Ehrenamt“: Workshop zum Thema Künstliche Intelligenz am 3. Februar

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Servicestelle Ehrenamt bietet im Rahmen ihrer beliebten Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ am Dienstag, den 3. Februar 2026, einen kostenfreien Workshop zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) an. Von 18:00 bis 21:00 Uhr können sich freiwillig engagierte Bürgerinnen und Bürger im Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt darüber informieren, wie moderne KI-Anwendungen den Vereinsalltag und insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit effizient unterstützen können. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit „Digital verein(t)“ durchgeführt und bietet neben theoretischem Wissen auch praktische Übungsmöglichkeiten an Laptops.

Der Workshop vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Funktionsweise von Text- und Bild-KIs und zeigt auf, wie durch gezielte Eingabebefehle – sogenannte Prompts – Routineaufgaben zeitsparend erledigt werden können. Neben den vielfältigen Chancen der Technologie werden auch potenzielle Risiken beleuchtet, um den Teilnehmern einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Systemen zu ermöglichen. Die Teilnehmer haben die Wahl, entweder auf bereitgestellten Geräten zu arbeiten oder ihren eigenen Laptop für die praktischen Übungen mitzubringen.

Interessierte können sich ab sofort online über die Website des Landkreises anmelden. Da die Servicestelle Ehrenamt durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie das Digitalministerium gefördert wird, ist die Teilnahme für alle Ehrenamtlichen aus dem Landkreis komplett kostenfrei. Weitere Informationen zum Kursangebot und das Anmeldeformular sind unter www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt zu finden.

