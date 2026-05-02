Fit fürs Ehrenamt: Workshop zur Nutzung von Social Media im Verein
SCHWEINFURT – Soziale Netzwerke sind für Vereine und Initiativen unverzichtbare Kanäle geworden, um die eigene Arbeit sichtbar zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Im Rahmen der Fortbildungsreihe „Fit fürs Ehrenamt“ bietet die Servicestelle Ehrenamt am 20. Mai einen kostenfreien Workshop an, der Engagierte beim Einstieg in die digitale Kommunikation unterstützt.
Der Kurs mit dem Titel „Soziale Netzwerke kennenlernen: Erste Schritte und Sicherheit“ findet am Mittwoch, den 20. Mai 2026, von 18:00 bis 21:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt statt. In Zusammenarbeit mit der Initiative „Digital verein(t)“ werden praxisnahe Beispiele aufgezeigt, wie Beiträge und Bilder wirkungsvoll veröffentlicht werden können, ohne den zeitlichen Rahmen der Ehrenamtlichen zu sprengen.
Strategie, Plattformwahl und Rechtssicherheit
Ein Schwerpunkt des Abends liegt auf der Auswahl des passenden Netzwerks für die jeweilige Zielgruppe. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie sie eine durchdachte Social-Media-Strategie entwickeln und welche rechtlichen Rahmenbedingungen beim Online-Auftritt unbedingt beachtet werden müssen. In praktischen Übungsphasen kann das Gelernte direkt an bereitgestellten Laptops oder eigenen Geräten ausprobiert werden.
Anmeldung und Details zur Teilnahme
Die Teilnahme ist für alle freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Online-Anmeldung erforderlich.
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Termin: Mittwoch, 20. Mai 2026, 18:00 – 21:00 Uhr
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Ort: Landratsamt Schweinfurt, Schrammstr. 1, Sitzungssaal (Zugang über Außentreppe)
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Weitere Informationen zum Programm der Servicestelle Ehrenamt, die durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie das Digitalministerium gefördert wird, finden Interessierte ebenfalls auf der Website des Landkreises.
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