Auto IU

Fit fürs Ehrenamt: Workshop zur Nutzung von Social Media im Verein

2. Mai 2026Letztes Update 2. Mai 2026
Fit fürs Ehrenamt: Workshop zur Nutzung von Social Media im Verein
Foto: Pixabay / geralt
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Soziale Netzwerke sind für Vereine und Initiativen unverzichtbare Kanäle geworden, um die eigene Arbeit sichtbar zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Im Rahmen der Fortbildungsreihe „Fit fürs Ehrenamt“ bietet die Servicestelle Ehrenamt am 20. Mai einen kostenfreien Workshop an, der Engagierte beim Einstieg in die digitale Kommunikation unterstützt.

Der Kurs mit dem Titel „Soziale Netzwerke kennenlernen: Erste Schritte und Sicherheit“ findet am Mittwoch, den 20. Mai 2026, von 18:00 bis 21:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt statt. In Zusammenarbeit mit der Initiative „Digital verein(t)“ werden praxisnahe Beispiele aufgezeigt, wie Beiträge und Bilder wirkungsvoll veröffentlicht werden können, ohne den zeitlichen Rahmen der Ehrenamtlichen zu sprengen.

Strategie, Plattformwahl und Rechtssicherheit

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges

Ein Schwerpunkt des Abends liegt auf der Auswahl des passenden Netzwerks für die jeweilige Zielgruppe. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie sie eine durchdachte Social-Media-Strategie entwickeln und welche rechtlichen Rahmenbedingungen beim Online-Auftritt unbedingt beachtet werden müssen. In praktischen Übungsphasen kann das Gelernte direkt an bereitgestellten Laptops oder eigenen Geräten ausprobiert werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Anmeldung und Details zur Teilnahme

Die Teilnahme ist für alle freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Online-Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen zum Programm der Servicestelle Ehrenamt, die durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie das Digitalministerium gefördert wird, finden Interessierte ebenfalls auf der Website des Landkreises.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Mai 2026Letztes Update 2. Mai 2026

Mehr

Feuerwehreinsatz in Karlstadt: Holzschuppen gerät in Brand

Feuerwehreinsatz in Karlstadt: Holzschuppen gerät in Brand

2. Mai 2026
Neue Mehrheiten im Kreistag: Fraktionen streben breite Zusammenarbeit an

Neue Mehrheiten im Kreistag: Fraktionen streben breite Zusammenarbeit an

2. Mai 2026
Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury

Innovationspreis für Würzburger Therapie-App: Axia überzeugt Fachjury

2. Mai 2026
Neue Straße und mehr Grün für Modlos: Einweihung der KG 32 und Baumpflanzaktion

Neue Straße und mehr Grün für Modlos: Einweihung der KG 32 und Baumpflanzaktion

2. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)