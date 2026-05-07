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Fit im Park: Kostenfreie Gesundheitskurse im Luitpoldpark Bad Kissingen

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Fit im Park: Kostenfreie Gesundheitskurse im Luitpoldpark Bad Kissingen
Foto: Heji Shin
Eisgeliebt

BAD KISSINGEN – Wenn die Natur im Mai und Juni in voller Blüte steht, wird der Luitpoldpark zur Freiluft-Turnhalle. Trainerin Carmen Ceuso lädt Einheimische und Gäste dazu ein, unter freiem Himmel etwas für die Gesundheit zu tun. Das Besondere: Alle Kurse sind kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich.

Das Programm bietet eine Mischung aus kraftvollen Übungen, gezielter Mobilisation und Momenten der Stille. Treffpunkt für alle Termine ist die Kneippanlage im Luitpoldpark.

Die Termine im Überblick:

  • Mittwoch, 13. Mai (18:00 Uhr) – „Rückenfit“: Hier dreht sich alles um die Körperhaltung. Mit gezielten Übungen wird Fehlhaltungen entgegengewirkt, um den Rücken für den Alltag zu stärken. (Bequeme Kleidung erforderlich).

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  • Mittwoch, 20. Mai (18:00 Uhr) – „Ötzi-Move“: Ein Ganzkörpertraining, das auf natürlichen Bewegungsabläufen basiert und gezielt Muskelgruppen aktiviert, die im modernen Alltag oft zu kurz kommen. (Bequeme Kleidung erforderlich).

  • Mittwoch, 3. Juni (18:00 Uhr) – „Hallux-Übungen“: Fokus auf die Füße. Durch Kräftigung der Fußmuskulatur soll die Stabilität verbessert werden. (Bitte mitbringen: Tennisball, Faszienball oder Golfball).

  • Mittwoch, 17. Juni (18:00 Uhr) – Meditationsabend: Eine Auszeit vom Alltagsstress. Inmitten der Parkanlage helfen meditative Elemente dabei, zur inneren Ruhe zu finden. (Bitte mitbringen: Ein kleines Handtuch).

  • Samstag, 27. Juni (08:00 Uhr) – „Tautreten-Tag“: Ein belebender Start in das Wochenende. Das frühmorgendliche Naturerlebnis aktiviert die Sinne und den Kreislauf. (Bitte mitbringen: Ein kleines Handtuch).

Unkompliziert mitmachen

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Das Angebot unterstreicht das Profil Bad Kissingens als Gesundheitsstandort. Da keine Anmeldung nötig ist, können Interessierte spontan zur Kneippanlage kommen. Wer möchte, kann die Arbeit der Trainerin vor Ort mit einer freiwilligen Spende unterstützen.

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