Flächenbrand bei Volkach: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Scheune
VOLKACH – Am Freitagmorgen kam es zum ersten größeren Flächenbrand der diesjährigen Saison. Die Feuerwehr Volkach war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um ein Feuer nahe dem Baugebiet Schaubmühle unter Kontrolle zu bringen.
Verlauf des Einsatzes
Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte um 10:56 Uhr nach einer Meldung über starke Rauchentwicklung. Vor Ort brannte eine Fläche von rund 5.000 m². Das Feuer hatte sich bereits auf einen angrenzenden Weinberg sowie auf gelagertes Totholz, Gebüsche und Baumstümpfe ausgeweitet. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch auffrischenden Wind, der die Ausbreitung beschleunigte.
Die Feuerwehr konzentrierte sich zunächst darauf, die Flanken des Brandes zu sichern. Durch dieses gezielte Vorgehen konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine nahegelegene Scheune erfolgreich verhindert werden. Im Anschluss wurden mit speziellem Handwerkzeug tiefer liegende Glutnester in Rinden, Humusboden und Reisighaufen geöffnet und abgelöscht. Nach etwa anderthalb Stunden waren diese Arbeiten abgeschlossen.
Technik und Logistik
Insgesamt waren fünf Fahrzeuge der Volkacher Feuerwehr im Einsatz, darunter drei wasserführende Löschfahrzeuge. Besonders das seit 2014 in Volkach stationierte Tanklöschfahrzeug, das speziell für Wald- und Vegetationsbrände ausgelegt ist, erwies sich als wertvoll. Da keine direkte Wasserleitung zur Verfügung stand, wurde die Wasserversorgung durch einen Pendelverkehr zwischen der angrenzenden Siedlung und der Einsatzstelle sichergestellt.
Der gesamte Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Zur Brandursache konnten vor Ort bislang keine Feststellungen getroffen werden.
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