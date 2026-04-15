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Flächenbrand in Waldstück: Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung

15. April 2026Letztes Update 15. April 2026
Flächenbrand in Waldstück: Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung
Symbolfoto: 2fly4
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SULZDORF AN DER LEDERHECKE – Ein Flächenbrand in einem Waldstück hat am Dienstag die Feuerwehr Sulzdorf gefordert. Da nach ersten Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen wird, hat die Polizei Bad Königshofen Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Das Feuer brach im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Insgesamt war eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern betroffen. Trotz des schnellen Eingreifens und der betroffenen Waldfläche wurde durch den Eigentümer bislang kein Sachschaden geltend gemacht.

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Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich nun auf einen bislang unbekannten Täter, der das Feuer mutwillig gelegt haben soll.

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Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Bad Königshofen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Waldstücks gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation unter der Telefonnummer 09761/906-0 in Verbindung zu setzen.

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